Холдинг «Интер РАО» вновь возглавил Борис Ковальчук

https://static.news.ru/photo/bebf20c8-afde-11ea-a1dc-fa163e074e61_660.jpg Борис Ковальчук Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Совет директоров энергетического холдинга «Интер РАО» 16 июня переизбрал нынешнего главу компании Бориса Ковальчука на пост генерального директора сроком на пять лет.

Избрание гендиректора «Интер РАО» проводилось в связи с истечением срока его полномочий. Новый срок полномочий Бориса Ковальчука будет отсчитываться с 26 июня 2020 года, говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее NEWS.ru писал, что «Интер РАО» готова к коммерческим поставкам электроэнергии в любые государства, включая Украину. Как рассказали представители компании, украинские предприятия обращались в «Интер РАО» с предложениями о коммерческих поставках. В российской компании при этом отметили, что Верховная рада Украины 4 декабря приняла законопроект, запрещающий импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. «Интер РАО» изучит поправки в украинское законодательство и примет устраивающее все стороны решение.

В последнем квартале 2019 года российская энергетическая компания провела ряд тестовых поставок электроэнергии в небольших объёмах на Украину. Дальнейшее сотрудничество осложняется тем, что объём потребностей Киева пока не определён, равно как и нет ясности с ценами, по которым Украина будет покупать электроэнергию из России.

Группа «Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Деятельность Группы охватывает производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за пределами РФ.

«Интер РАО» — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. География поставок включает Финляндию, Белоруссию, Литву, Украину, Грузию, Азербайджан, Южную Осетию, Казахстан, Китай и Монголию.