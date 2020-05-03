Холдинг Баффета распродал свои акции американских авиакомпаний

https://static.news.ru/photo/dab5528a-8d28-11ea-a18d-fa163e074e61_660.jpg Уоррен Баффет Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американский конгломерат Berkshire Hathaway на фоне пандемии коронавируса решил избавиться от всех имевшихся ценных бумаг авиаперевозчиков Соединённых Штатов. Об этом сообщил глава холдинга инвестор и один из самых богатых людей мира Уоррен Баффет.

Предприниматель отметил, что мир для авиакомпаний изменился, но выразил надежду на то, что ситуация исправится довольно быстро.

Есть отрасли, к сожалению, сфера авиаперевозок в их числе, которым был нанесён серьёзный ущерб из-за предписанных ограничений, вызванных событиями, которые далеко за рамками того, что мы можем контролировать. Если нам нравится компания, то мы покупаем как можно большую её долю и храним как можно дольше. А если мы меняем мнение, мы не ограничиваемся полумерами, — приводит его слова телеканал CNBC.

Стоимость акций оценивалась примерно в $4 млрд. Среди них бумаги United Airlines, Delta Airlines, American Airlines и Southwest Airlines. В корпоративной отчётности Berkshire Hathaway за первый квартал 2020 года, которая была представлена 2 мая, по итогам трёхмесячного периода, который завершился 31 марта, чистые убытки холдинга составили $49,7 млрд.

При этом в 2019 году за этот же период прибыль холдинга оценивалась в $21,7 млрд. Телеканал отметил, что в Berkshire Hathaway никогда ранее не сообщали о столь крупных убытках.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии COVID-19 гражданская авиация пострадала достаточно сильно. Ограничения на полёты привели к тому, что некоторые перевозчики уже обанкротились. В связи с этим корпорация Airbus выдвинула предложение разрешить перевозить грузы в салоне больших пассажирских самолётов.