Хинштейн: Роскомнадзор будет ждать приземления IT-гигантов до конца февраля

В Госдуме подвели промежуточные итоги действия «закона о приземлении». Из 13 компаний, подпадающих под требование закона, больше половины начали «приземление», а Apple и Spotify полностью его выполнили, заявил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, добавив, что против «уклонистов» Роскомнадзор начнёт применять меры принуждения.

У нас есть «отличники» — компании, которые полностью выполнили требования закона (Apple, Spotify); есть даже компании, которые проявили инициативу и, не попав в первый список РКН, открыли представительства на территории РФ (Wargaming, AliExpress). Но есть также компании, которые выполнили требования закона только частично или вообще продолжают раздумья. Надеюсь, после нашего сегодняшнего конструктивного диалога мы увидим новых «приземлившихся», — заявил он.

Отмечается, что, в ходе заседания комитета TikTok, Likee и Viber также объявили о создании полноценных российских юрлиц. О начале процедуры «приземления» заявил и Zoom.

При этом против «уклонистов» будут примeнены санкции, они начнутся с запрета на размещение рeкламы.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в рамках «закона о приземлении» такие компании, как Google, Apple и TikTok, обязаны будут открыть свои представительства в России, которым надлежит в полном объёме представлять интересы головных компаний. Одновременно они станут главным каналом взаимодействия с регуляторами России.