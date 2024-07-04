«Хейтеры, убейтесь»: экономист назвал Набиуллину лучшей главой Центробанка Финансист Разуваев: высокой ставкой Набиуллина спасла сбережения россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина спасла сбережения россиян от инфляции повышением ключевой ставки, заявил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе с NEWS.ru он заявил хейтерам главы ЦБ, что она заслуживает «крепкой пятерки». По его мнению, Россия может гордиться Набиуллиной.

На самом деле Набиуллина — молодец. Главный плюс — высокими ставками ЦБ РФ защищает сбережения населения от инфляции. Госпожа Набиуллина заслуживает крепкой пятерки, все ее хейтеры могут пойти и башкой убиться о стену. Россия может гордиться такой главой ЦБ, — высказался Разуваев.

По словам экономиста, деньги, которые люди откладывают, не обесцениваются благодаря решениям главы регулятора. При этом он уточнил, что россиянам следует отказаться от евро и долларов, а рубли помещать в банки. Эксперт пояснил, что во внешней торговле уйти от токсичных валют оказалось проще, чем заставить граждан от них отказаться.

Если мы возьмем старые добрые учебники конца 70-х — начала 80-х годов прошлого века, там написано, что если инфляция ниже 20%, то все нормально, а она у нас около 9%. Несите деньги в банки, если ставку повысят до 17%, надейтесь, что экономический рост сделает вас богаче, — заключил аналитик.

Глава банка ВТБ Андрей Костин ранее заявил, что Набиуллина противостоит губительной инфляции в России так, как в свое время действовала Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра Великобритании. Он напомнил, что глава британского правительства за свой характер получила прозвище Железная леди.