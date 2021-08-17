В Германии назвали семь сложностей на пути «Северного потока — 2»

Немецкое издание Handelsblatt назвало семь главных сложностей на пути реализации проекта «Северный поток — 2». В их числе — отрицательное отношение Европарламента, судебные иски и грядущие перестановки в правительстве Германии, а также экологическая политика Евросоюза.

Самым труднопреодолимым препятствием для газопровода в статье названа газовая директива Евросоюза, согласно которой владелец любого газопровода не может одновременно быть его оператором, что напрямую касается «Газпрома».

Также на ситуацию может повлиять активное сопротивление Украины, Польши и стран Балтии, руководство которых настаивает на возникновении энергетической зависимости ЕС от России с началом работы газопровода.

Многое зависит и от обстановки в Европе. Так, Европарламент неоднократно принимал резолюции с требованием остановить строительство газопровода: хотя эти документы носят рекомендательный характер, игнорировать их будет нельзя. А немецкая партия «Зелёные», представители которой имеют шансы войти в коалиционное правительство осенью этого года, также относится к «Северному потоку — 2» отрицательно.

Кроме того, новый советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн полагает, что поставки газа будут использоваться Россией как инструмент «дестабилизации Украины». На ситуацию повлияют и результаты разбирательства по искам Союза охраны природы Германии и Немецкого союза помощи окружающей среде: истцы пытаются остановить строительство магистрали в морских акваториях под предлогом защиты климата.

Последним препятствием является политика самого Евросоюза в области охраны окружающей среды: строительство «Северного потока — 2» должно окупиться через 50 лет, тогда как уже менее чем через 30 лет в ЕС намерены отказаться от ископаемого топлива, к которому относится и природный газ. Однако трубу газопровода можно легко переделать для транспортировки водорода, к тому же у России уже есть планы по переходу на водородное топливо.

Эксперты отмечают, что с постепенным переходом на более экологичные виды энергии спрос на уголь начнёт падать уже в этом десятилетии, на нефть — в следующем, а на газ — с 2040 по 2050 год. Между тем водород станет востребованным низкоуглеродным товаром для применения в металлургии, химической промышленности и жилищном хозяйстве в качестве топлива. Поэтому России следует как можно раньше выйти на эти рынки. Как заявил ранее советник президента РФ Анатолий Чубайс, объёмы поставок водорода из России в ЕС к 2030 году могут достичь $20–30 млрд ежегодно.