Хакеры вернули Poly Network почти всю украденную криптовалюту

Хакеры вернули транснациональной блокчейн-платформе Poly Network почти все средства, украденные ранее в виде криптовалюты. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По данным канала, на счетах Poly Network остаются заблокированными около $258 млн. Для разблокировки и последующего перевода средств их владельцам необходимо участие как представителей платформы, так и киберпреступников. Сообщалось, что хакеры готовы будут предоставить необходимые электронные ключи, когда к этому будут готовы все вовлечённые стороны.

Кроме того, стало известно, что платформа решила вознаградить одного из участников взлома и предложила ему награду в размере $500 тысяч. В заявлении не указывалось, в какой форме будут выплачены деньги. Принял ли хакер награду, также не уточнялось. Сам он заявил, что совершил атаку ради развлечения и не планировал красть средства. Однако некоторые аналитики предполагают, что он вернул похищенное потому, что ему было слишком сложно отмыть похищенную криптовалюту в таких масштабах.

До этого сообщалось, что хакеры взломали блокчейн-платформу Poly Network и украли криптовалюту более чем на $600 млн. Кража стала самой крупной в истории сферы. После этого платформа призвала биржи криптовалют внести в чёрный список токены, поступающие с хакерских почтовых адресов, и потребовала от хакеров вернуть украденные средства, заявив о возможности их преследования «в любой стране мира». Вскоре после этого стало известно, что хакеры «начали возврат средств» и вернули около половины всей украденной суммы.