Хакеры поставили под угрозу удалёнку

Работа из дома стала для компаний невыгодной из-за многочисленных хакерских атак на корпоративные базы данных. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на данные доклада Кёльнского института экономических исследований.

Отмечается, что ущерб, который нанесли хакеры немецким компаниям в прошлом году, составил рекордные €223,5 млрд. Этот показатель оказался вдвое больше, чем в 2019-м, когда совокупный экономический урон обошёлся в почти €103 млрд. При этом, расходы, связанные с дистанционной работой, увеличились на четверть.

Эксперты подчёркивают, что основной причиной киберпреступлений стала нехватка корпоративных ноутбуков. Среди главных факторов также - плохо обученный персонал и отсутствие надёжных систем безопасности. Авторы доклада, в частности, считают, что возможной урон немецким компаниям мог быть и больше. Это связано с тем, что в исследовании не учитывались экономические интересы предприятий малого бизнеса.

Ранее сообщалось об отказе американцев от возвращения в офисы. Незанятые граждане США перестали выходить из дома для официального трудоустройства, несмотря на рекордный рост открытых вакансий в стране. По словам главного экономиста компании Ziprecruiter в Санта-Монике Джулии Поллак, люди продолжают оставаться дома, потому что болеют COVID-19 или не могут позволить себе платный уход за детьми.