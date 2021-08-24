Хакеры поставили под угрозу удалёнку

Работа из дома стала для компаний невыгодной из-за многочисленных хакерских атак на корпоративные базы данных. Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на данные доклада Кёльнского института экономических исследований.
Отмечается, что ущерб, который
Эксперты подчёркивают, что основной причиной киберпреступлений стала нехватка корпоративных ноутбуков. Среди главных факторов также - плохо обученный персонал и отсутствие надёжных систем безопасности. Авторы доклада, в частности, считают, что возможной урон немецким компаниям мог быть и больше. Это связано с тем, что в исследовании не учитывались экономические интересы предприятий малого бизнеса.
Ранее сообщалось об отказе американцев от возвращения в офисы. Незанятые граждане США перестали выходить из дома для официального трудоустройства, несмотря на рекордный рост открытых вакансий в стране. По словам главного экономиста компании Ziprecruiter в Санта-Монике Джулии Поллак, люди продолжают оставаться дома, потому что болеют COVID-19 или не могут позволить себе платный уход за детьми.