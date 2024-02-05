Гвоздики и бананы из Эквадора: что будет с ценами и исчезнут ли они из РФ

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После того как Эквадор заявил о планах передать США устаревшее российское оружие, Россельхознадзор нашел паразитов бананах и гвоздиках, привезенных из этой южноамериканской республики. Что ждет партии фруктов и цветов из Эквадора, подорожают ли они в РФ и что из-за этого потеряет страна-поставщик — в материале NEWS.ru.

Какая ситуация сейчас в Эквадоре

После новогодних праздников в Эквадоре начались сильные беспорядки. Несколько десятков заключенных, включая двух главных мафиози страны, сбежали из тюрем. Преступники начали захватывать телеканалы и нападать на полицейских. Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и мобилизовал армию.

Позднее глава республики рассказал, что получит новое американское оружие на сумму $200 млн после передачи США старой российской военной техники. 11 января российская сторона отреагировала на заявление Нобоа. По словам посла РФ в Эквадоре Владимира Спринчана, отправка вооружения в Штаты будет расцениваться как недружественный шаг, о чем власти Эквадора уже были уведомлены. Он предположил, что американцам эти вооружения не нужны и их, вероятно, передадут Украине.

31 января, несмотря на предупреждение РФ, глава Эквадора подтвердил намерения по передаче США российской техники.

«Поставка будет осуществлена. Они [российская сторона] ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — сказал он.

По словам Нобоа, его страна не будет разрывать отношения с Россией, однако он считает позицию Москвы «не совсем адекватной» на фоне происходящих в Эквадоре беспорядков.

Фото: IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Global Look Press

Какие товары везут в Россию из Эквадора

В первую очередь из латиноамериканской республики в Россию везут бананы. По разным оценкам, от 95% до 98% этих фруктов на рынок РФ поставляют из Эквадора (остальные — из Колумбии, Вьетнама и Коста-Рики). Среди других товаров оттуда гвоздики, розы, кофе, какао, шоколад и креветки.

Еще до скандала с российским вооружением эксперты прогнозировали, что бананы могут подорожать в России на 50% из-за возможных проблем с поставками. Как отмечали аналитики, помимо этих фруктов цены в РФ на другой импорт из Эквадора также могут вырасти.

Что нашел Россельхознадзор в бананах из Эквадора

2 февраля Россельхознадзор сообщил, что «в связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран — членов ЕАЭС объекта — многоядной мухи-горбатки» его представители обратились к министру сельского хозяйства Эквадора Франклину Данило Паласиосу Маркесу.

Ведомство РФ потребовало с 5 февраля приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских компаний-экспортеров — AGZULASA CIA. LTDA., DON CARLOS FRUIT S.A., AGROAEREO FRUIT EXPORT S.A., ASOCIACION DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE EL ORO ASOPROAGRORO, COMERCIALIZADORA DE BANANO DEL SUR COMERSUR CIA. LTDA, допустивших наибольшее количество нарушений.

«В случае непринятия эквадорской стороной эффективных мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер», — отмечалось в сообщении.

Эксперты обратили внимание, что эти компании не являются самыми крупными поставщиками, поэтому претензию Россельхознадзора пока можно «трактовать как приглашение к торгу». Как отмечает профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец, бананы, помимо всего прочего, это один из основных бизнесов семьи действующего президента страны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Россельхознадзор нашел в эквадорских гвоздиках

Через день после сообщения о мухах в бананах Россельхознадзор заявил об участившихся случаях нарушения фитосанитарных требований ЕЭАС при поставках уже срезанных цветов эквадорского происхождения. В них обнаружили вредное насекомое — западного (калифорнийского!) цветочного трипса.

Больше всего случаев выявления паразита зафиксировано в цветах, отправляемых в Россию из Эквадора через Нидерланды, Германию, Латвию, и Литву. В связи с этим российская надзорная служба попросила перечисленные страны прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик.

«При продолжении поставок зараженных цветов в Россию указанными странами Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер в отношении других видов цветов», — заявили в ведомстве.

Как подорожают бананы и гвоздики и что потеряет Эквадор

Как предположила в беседе с NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, в ближайшей перспективе цены на бананы и гвоздики могут вырасти, особенно если Россия полностью откажется от импорта этих товаров из Эквадора.

«По мнению многих экспертов, бананы [в рознице] подорожают на 20–30%. С гвоздиками Эквадор не является основополагающей страной по поставкам цветов в Россию, поэтому они вырастут в цене процентов на 10», — прогнозирует эксперт.

По ее словам, в дальнейшем планируется увеличить поставки бананов и гвоздик из Гватемалы, Филиппин, Колумбии и Кении, что должно привести к сбалансированности цен на рынке. Новикова напомнила, что ежегодно Россия закупала у Эквадора бананы примерно на $700 млн и соответствующие доходы южноамериканская страна может потерять. «По поставкам гвоздики Эквадор не занимал значимой доли на российском рынке», — резюмировала она.

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