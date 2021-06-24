Губернаторов призвали заняться ценами на жильё

Вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал губернаторов обратить особое внимание на стоимость жилья в своих регионах, сообщает РИА Новости.

Он призвал их подумать обо всём, что касается роста цен, а также внести соответствующие предложения. Об этом Хуснуллин заявил на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Зампред правительства добавил, что около 70% из всего возводимого в стране жилья строится в существующих агломерациях (компактных скоплениях населённых пунктов). По его словам, развитие агломераций — это глобальный мировой тренд последних лет.

Ранее Россия вошла в десятку мировых лидеров по росту цен на жилую недвижимость на вторичном рынке. Так, в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank страна заняла девятое место с показателем +11,1%.