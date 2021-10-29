Губернатор ЯНАО назвал среднюю зарплату врачей в округе

Средняя зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в сфере здравоохранения составляет около 180 тысяч рублей в месяц. Такие данные сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, передаёт издание «Ямал-Медиа». Добиться высокой зарплаты, по словам губернатора, помогли майские указы президента России Владимира Путина.

Напомню, зарплата учителя должна быть равна средней по экономике, это свыше 100 тысяч рублей. У меня средняя зарплата в системе здравоохранения, цифра сейчас растёт, порядка 180 тысяч, это средняя зарплата, естественно, у ведущих специалистов, ведущих врачей. Это бюджетный сектор, — сказал Артюхов.

Он добавил, что многие, приехавшие на Ямал только чтобы заработать, остаются надолго. При этом на полуострове строят дома под сдачу в аренду: можно заключить контракт на квартиру в новостройке.

По словам Артюхова, регион очень разный: есть как вахтовые посёлки, так и населённые пункты. Например, в Новом Уренгое насчитывается более 100 тысяч человек.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ вошёл в рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами. Он занял второе место после Чукотки и опередил Москву.