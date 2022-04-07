Губернатор Сахалина усомнился в уходе ExxonMobil из проекта «Сахалин-1»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что компания Exxon может отказаться от решения выйти из проекта по добыче нефти и газа «Сахалин-1», поскольку этот проект остаётся прибыльным и интересным. Об этом он сообщил в разговоре с NEWS.ru, отметив, что выход компании из проекта повлечёт потерю доходов для многих иностранных компаний не только в сфере добычи, но и в сфере сервиса.

«Сахалин-1» — это один из проектов СРП (Соглашения о разделе продукции — NEWS.ru), он достаточно крупный и очень интересный для инвесторов. И поэтому оттуда никто никуда не уйдёт, он успешно работает, руководством компании отмечается регулярно, и в частности, два дня назад мы обсуждали детали совместной работы. Всё работает успешно и эффективно, — подчеркнул Лимаренко.

По его словам, японские компании — участники проектов заявили, что не намерены уходить из них «ни при каких обстоятельствах», невзирая на трудности. Кроме того, Лимаренко уточнил в комментарии "Интерфаксу", что сама компания ExxonMobil пока что не предприняла официальных шагов по выходу из проекта и продолжает оставаться его оператором.

Никто ничего не предпринял, но если он захочет продать свою долю, с большим удовольствием купят её, например, китайские или индийские компании. Но я думаю, что они не продадут, — заявил Лимаренко.

Представитель Exxon в России Ольга Шишкина не стала комментировать заявление Лимаренко и добавила, что официальная позиция компании дана в её заявлении, опубликованном в начале марта.

Ранее американская нефтегазовая компания ExxonMobil заявила о прекращении деятельности и разработке шагов для выхода из проекта «Сахалин-1». Причиной этого стала ситуация на Украине, где проходит военная спецоперация России.