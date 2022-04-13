Губернатор Лимаренко: «Роснефть» может заменить ExxonMobil на Сахалине

Если ExxonMobil покинет нефтегазовый проект «Сахалин-1», то её заменит «Роснефть», заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе прямой линии с местными жителями. Он усомнился в возможности ухода американской компании или любой другой из региональных проектов, поскольку они очень выгодные. Запись прямой линии опубликована на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

Прозвучали разные заявления, что кто-то куда-то уходит из шельфовых проектов, не собирается выполнять свои функции. Скажем откровенно: пока это только заявления. Наши нефтегазовые проекты настолько успешные и настолько выгодные, что, я думаю, никто никуда уходить не будет. Если будут уходить, например, было заявление от «Эксона», что сейчас рассматривается возможность, значит, её заменит «Роснефть», — сказал Лимаренко.

Он также отметил, что с введением санкций в отношении России в жизни региона ничего кардинально не поменялось. Все предприятия продолжают работать, идёт строительство важных объектов.

В начале марта ExxonMobil заявила о разработке шагов для выхода из проекта «Сахалин-1» в связи с проведением Россией спецоперации на Украине. В начале апреля власти Сахалина отметили, что никаких официальных шагов со стороны компании пока не предпринято и она продолжает оставаться оператором проекта. Представитель Exxon в России Ольга Шишкина от комментариев отказалась.