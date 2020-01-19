https://static.news.ru/photo/2209ca46-3aa2-11ea-8f72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Операторы железнодорожных грузовых перевозок во Франции оценили ущерб, причинённый им акциями протеста против пенсионной реформы, в десятки миллионов евро.

Вот уже 46 дней забастовки серьёзно сказываются на нашем секторе и наши клиенты также страдают. Они сталкиваются с параличом цепи поставок и вынуждены прибегать к помощи автомобильного транспорта, — цитирует издание Le Journal du Dimanche обращение Французской ассоциации железнодорожного транспорта (Afra) к президенту Эммануэлю Макрону.

По словам авторов, ситуация чревата потерей клиентов, поскольку их сложно будет вновь переориентировать с автомобильных на железнодорожные поставки.

Грузоперевозчики попросили главу государства ввести систему компенсаций в целях сохранения отрасли и обеспечения их социальных обязательств.

Серия протестных акций против пенсионной реформы проходит во Франции с 5 декабря. Большинство их участников составляют работники транспортной сферы и, в частности, железнодорожники. Их поддерживают педагоги школ и вузов, а также работники муниципальных служб.

Ранее NEWS.ru писал, что во время забастовки 18 января полицейские применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Кроме того, они задержали около 40 протестующих.