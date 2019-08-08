Перелёты из России в Грузию подорожали на 31–55% после запрета на прямое авиасообщение, который действует ровно месяц.
По данным сервиса «Туту.ру», при этом также рухнул и спрос, несмотря на то что россияне всё равно могут долететь до Грузии с пересадкой. Количество запросов на это направление сократилось в четыре раза. Отмечается, что в Тбилиси сейчас бронирование идёт только из Москвы и Санкт-Петербурга.
Уточняется, что Грузия опустилась с третьего места в рейтинге самых популярных направлений у российских туристов на 20-ю строчку.
Как пишет газета «
News.ru сообщал, что приостановка авиасообщения между Грузией и Россией нанесла компании Georgian Airways ущерб в $25 млн. Авиаперевозчику пришлось вернуть около 80% ранее проданных билетов.