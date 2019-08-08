https://static.news.ru/photo/1cbca7b4-b976-11e9-b223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Перелёты из России в Грузию подорожали на 31–55% после запрета на прямое авиасообщение, который действует ровно месяц.

По данным сервиса «Туту.ру», при этом также рухнул и спрос, несмотря на то что россияне всё равно могут долететь до Грузии с пересадкой. Количество запросов на это направление сократилось в четыре раза. Отмечается, что в Тбилиси сейчас бронирование идёт только из Москвы и Санкт-Петербурга.

Уточняется, что Грузия опустилась с третьего места в рейтинге самых популярных направлений у российских туристов на 20-ю строчку.

Как пишет газета « Известия », только за июль Грузия, согласно данным Национальной администрации туризма республики, потеряла $44 млн из-за сокращения потока российских туристов. Убыток российских туроператоров оценён в 150 млн рублей.

News.ru сообщал, что приостановка авиасообщения между Грузией и Россией нанесла компании Georgian Airways ущерб в $25 млн. Авиаперевозчику пришлось вернуть около 80% ранее проданных билетов.