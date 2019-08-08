https://static.news.ru/photo/ff002686-b9ef-11e9-8f43-fa163e074e61_660.jpg Фото: tyt.by

Официальный обменный курс национальной грузинской валюты установлен на уровне 2,94 лари за $1. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Грузии.

После недолгой стабилизации лари снова стал обесцениваться.

С начала 2019 года и до мая курс грузинской национальной валюты колебался в районе 2,67–2,70 лари за $1. В июле лари побил антирекорд. Курс впервые составил 2,9 лари за $1. С начала года до 30 июля лари обесценился на 10% по отношению к доллару.

Нацбанк в тот же день провёл финансовые интервенции для поддержания стабильности валюты и продал на аукционе $32,8 млн. Это позволило лари начать укрепление и дойти до отметки 2,88–2,89 за $1.

Но грузинская валюта вновь продолжила падение, что уже сказалось на стоимости продуктов. Так, председатель Ассоциации производителей молочных продуктов республики Кахабер Кониашвили сообщил 8 августа, что цена на молочные изделия в сетевых магазинах повысилась на 10%.

Ранее власти Грузии связали падение лари с бранью в адрес России на телеканале «Рустави 2». Об этом заявила вице-премьер страны Майя Цкитишвили, уточнив, что санкции с российской стороны в отношении туризма сильно отразились на валютном курсе.

Как писал News.ru, перелёты из России в Грузию подорожали на 31–55% после запрета на прямое авиасообщение, который действует ровно месяц. При этом Грузия опустилась с третьего места в рейтинге самых популярных направлений у российских туристов на 20-ю строчку.