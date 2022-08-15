«Грустно — и точка»: маркетолог оценил новое название похоронной компании Маркетолог Тесов назвал успешным решение назвать похоронное бюро «Грустно — и точка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно — и точка» от похоронной компании «Ритуал.рус», оказывающей услуги в Москве и Московской области. Маркетолог Константин Тесов убежден, что такой ход, с точки зрения пиара можно считать успешным, однако некоторая часть населения может отнестись к нему с отторжением, пишет «Подмосковье Сегодня».

Сейчас есть тренд на регистрацию имен и товарных знаков, связанных со словосочетанием «… и точка». В любом сегменте рынка можно найти компанию, которая стремится на этой общей волне популярности вывести свой бренд в рынок, — отметил эксперт.

Тем не менее, маркетолог считает, что некоторым людям название может показаться оскорбительным, так как ассоциируется скорее с чем-то веселым, а не траурным. С другой стороны, жители Подмосковья более современны, поэтому такой бренд будет для них интересен, заключил Тесов.

12 августа стало известно, что В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступила заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно и точка». Под новой маркой планируется производить гробы и памятники, оказывать похоронные услуги и свадебные церемонии, а также осуществлять бальзамирование тел, уход за могилами и эксгумацию.