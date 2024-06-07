Группа «Самолет» и Совкомбанк договорились о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

На Петербургском международном экономическом форуме группа «Самолет» и Совкомбанк подписали соглашение о сотрудничестве. Банк и компания планируют наладить взаимодействие в области инвестиционных проектов в сфере недвижимости. Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов и член Совета директоров, управляющий партнер Группы «Самолет» Александр Прыгунков.

Стороны договорились совместно развивать и укреплять сотрудничество при строительстве жилой и коммерческой недвижимости в регионах России. Приоритетными выбраны инвестиционные проекты по созданию жилых комплексов. Глобальная цель партнерства — содействовать развитию инфраструктуры и экономики регионов России.

В рамках соглашения группа «Самолет» будет готовить предложения о реализации проектов, разрабатывать их финансовые модели, привлекать кредиты и акционерные займы. Совкомбанк будет участвовать в проектах в качестве финансового консультанта, организатора финансирования и кредитора.

«Совкомбанк уже несколько лет сотрудничает с группой «Самолет», одной из крупнейших федеральных компаний в сфере девелопмента. Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестпроектовявляется закономерным развитием нашего партнерства. В рамках соглашения банк будет принимать участие в разработке финансовых моделей проектов, проводить анализ финансовых аспектов и возможностей привлечения внешнего финансирования, оказывать услуги по организации долгового финансирования в проекты. Мы уверены, что объединение наших усилий позитивно отразится на социально-экономическом и инфраструктурном развитии субъектов Российской Федерации», — отметил заместитель председателя правления — глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

Партнерство двух компаний построено на принципах взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи, объединения сил и средств. Соглашение действует один год с возможностью пролонгации.