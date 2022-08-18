Группа компаний «Дело» приобрела контрольный пакет акций SASCO

Фото: sasco.ru

15 августа группа «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома» закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASCO). Сумму покупки и другие подробности сделки в компании не раскрывают, однако ранее эксперты оценивали ее в размере 10-20 млрд рублей, пишет АБН.

Сделка по приобретению SASCO осуществлена в рамках реализации стратегии группы и направлена на формирование мультимодального оператора с полноценной собственной морской составляющей, — прокомментировали в компании.

Новый актив планируют использовать для развития логистических проектов на Северном морском пути. География перевозок SASCO охватывает весь российский Дальний Восток, КНР, Южную Корею и еще целый ряд регионов северной части Азиатско-Тихоокеанского региона. В состав флота SASCO входит 13 морских судов ледового класса — контейнеровозы, сухогрузы и паромы.

Группа компаний «Дело» занимается морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, а также управляет сетью железнодорожных контейнерных терминалов. Основателем холдинга является бизнесмен Сергей Шишкарев, ему принадлежит 51%, а у «Росатома» — 49%.

Ранее стало известно, что жена бывшего главы Приморья Сергея Дарькина Лариса Белоброва приобрела контрольный пакет акций АО «Дальинвестгрупп», благодаря чему получила право косвенно контролировать ОАО «Владморрыбпорт». Белоброва теперь владеет 81% голосов, приходящихся на голосующие акции в АО «Дальинвестгрупп».