Греф заступился за «нахлобучивших государство» бизнесменов

https://static.news.ru/photo/880382e8-c53d-11eb-b782-96000091f725_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбера Герман Греф счёл несправедливыми обвинения российского бизнеса в «нахлобучивании государства». Об этом он заявил на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

При этом он подчеркнул, что правила игры устанавливает государство, поэтому бизнес должен их учитывать. В случае возникновения недопониманий он призвал выяснять, либо бизнес не выполняет правила игры, либо правительство установило недостаточно прозрачные и эффективные условия.

Греф также добавил, что правила игры для государства не должны отличаться от правил для всех остальных.

Если нахлобучили государство, то нахлобучили предпринимателей, - заявил он.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в том, что на фоне пандемии коронавируса они «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей. Увеличение их доходов произошло за счёт роста цен на внутреннем и мировом рынках. Как считает чиновник, производители должны вернуть эти деньги в бюджет. В свою очередь представители отрасли отчитались о почти двукратном росте налоговых отчислений в I полугодии 2021 года и сочли предложение зампреда правительства возвратом к Госплану.