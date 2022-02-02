Греф выступил за запрет платежей в криптовалюте, но поддержал стейблкоины

Инфляция в России за период с 22 по 28 января 2022 года составила 0,19%, эта информация следует из данных Росстата, опубликованных нас сайте ведомства. Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,22%. Годовая инфляция в России составила 8,9%.

С начала года потребительские цены выросли на 1,07%. В годовом выражении инфляция на 28 января 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные...