Греф выступил за запрет платежей в криптовалюте, но поддержал стейблкоины
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:36, 02 февраля 2022
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Глава Сбербанка Герман Греф поддержал запрет свободного хождения криптовалют в России, передаёт ТАСС. В то же время, по его мнению, нельзя запрещать стейблкоины — криптовалюту, привязанную к фиатной валюте. Развитие технологии «блокчейн» должно продолжаться, но подходить к этому нужно аккуратно, считает Греф.
Хождение криптовалюты как платежного средства, запрет его на территории страны я поддерживаю. Но ни в коем случае нельзя запрещать никакие производные, такие вещи как стейблкоины, — заявил он.
Греф отметил важность стейблкоинов для развития технологии «блокчейн». «Тут самое главное «с водой не выплеснуть ребенка», добавил он. Нужно очень аккуратно к этому подходить. По его словам, перерегулирование в глобальном рынке грозит уходом компетенции в другие юрисдикции.