Греф высказался против снижения ставки по льготной ипотеке

https://static.news.ru/photo/649c6d04-16c1-11eb-a7ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что дальнейшее снижение ставки по государственной программе льготной ипотеки не нужно отечественной экономике.

Я думаю, что не нужно. Потому что после такого всплеска спроса потом будет сильный провал, — пояснил он в интервью в эфире телеканала «Россия 1».

Греф добавил, что считает рациональным продление срока действия программы до июля 2021 года.

Программа была запущена по поручению президента Владимира Путина в конце апреля 2020 года. Она предоставляет возможность получить кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых. Эта ставка сохраняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство. Некоторое время назад премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство продляет срок действия программы до середины будущего года.

Как писал NEWS.ru, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что программе льготной ипотеки необходима доработка. По его мнению, рост цен на недвижимость сводит её эффективность на нет.