Греф усомнился в «быстром отскоке» экономики России

https://static.news.ru/photo/7098414a-83ce-11ea-8c45-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вызванный коронавирусом кризис станет затяжным, «быстрый отскок» российской экономики — менее вероятный сценарий, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф.

По прогнозу банкира, годовая инфляция составит около 3% по итогам 2020 года.

Мы исходили из того, что сейчас переживем пик кризиса и вернемся к очной жизни — будет быстрое падение и быстрый отскок. Сегодня я лично вижу себе ситуацию совершенно иначе. <...> Вполне возможно, что этот кризис будет длинным, — цитирует Грефа ТАСС.

Глава крупнейшего банка России предложил государству выделить до 10% ВВП на помощь гражданам и бизнесу.

Как писал NEWS.ru, банкир опроверг возможность изъятия средств на борьбу с последствиями эпидемии COVID-19 с депозитов россиян. Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина также заявила, что заморозка вкладов невозможна в современной России.