https://static.news.ru/photo/fc83f32e-1b42-11ea-a7da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк не видит ухудшения ситуации на российском ипотечном рынке. Как заявил журналистам глава банка Герман Греф, сейчас в России «золотое время» для получения кредита на жильё.

Мы не видим закредитованности, не видим никаких признаков ухудшения на этом рынке. Спрос растёт и мы видим, что ёмкость этого рынка велика. Мне кажется, что сейчас наступает «золотое время» для ипотеки, ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру, — сказал Греф.

Ранее первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что компания прорабатывает вопрос возобновления программы рефинансирования ранее выданных им ипотечных кредитов. Это предоставит возможность заёмщикам уменьшить платежи по кредиту, полученному по более высокой ставке

5 октября Центробанк оценил доступность ипотеки для семей в зависимости от количества детей. Так, жильё площадью 18 кв. м на одного человека могут позволить 30,2% семей с одним ребёнком, 16,3% семей с двумя детьми и только 5,1% с тремя. А жильё площадью 30 кв. м на одного человека способны приобрести в ипотеку 20,9% семей с одним ребёнком, 10,8% с двумя детьми и 3,1% с тремя, писал NEWS.ru.