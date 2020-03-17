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Сбербанк провел несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

Он отметил, что рассматривались три сценария, среди которых тот, что с долларом по 100 рублей и нефтью по $20 был самым жёстким, какой смогли придумать в кредитном учреждении.

Во всех трёх сценариях для нас, для Сбербанка, для наших клиентов драматических последствий нет, мы спокойно проходим кризис, — цитирует РБК Грефа.

Он добавил, что кризис оказался более глубоким, чем изначально его представляли, поскольку произошло наложение двух событий: падения цен на нефть и пандемия коронавируса.

В стрессовом сценарии Сбербанк прогнозирует давление на достаточность капитала, но он не будет пробивать регуляторные ограничения ни при каком варианте развития событий. При этом Греф отметил, что потери в этом сценарии «приемлемые». Более того, по его мнению, паническая волна в ближайшие недели уляжется.

Ранее NEWS.ru писал, что Греф начал работать удалённо на фоне ситуации с коронавирусом.