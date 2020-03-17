Сбербанк провел несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

Он отметил, что рассматривались три сценария, среди которых тот, что с долларом по 100 рублей и нефтью по $20 был самым жёстким, какой смогли придумать в кредитном учреждении.

Во всех трёх сценариях для нас, для Сбербанка, для наших клиентов драматических последствий нет, мы спокойно проходим кризис, цитирует РБК Грефа.

Он добавил, что кризис оказался более глубоким, чем изначально его представляли, поскольку произошло наложение двух событий: падения цен на нефть и пандемия коронавируса.

В стрессовом сценарии Сбербанк прогнозирует давление на достаточность капитала, но он не будет пробивать регуляторные ограничения ни при каком варианте развития событий. При этом Греф отметил, что потери в этом сценарии «приемлемые». Более того, по его мнению, паническая волна в ближайшие недели уляжется.

Ранее NEWS.ru писал, что Греф начал работать удалённо на фоне ситуации с коронавирусом.

Telegram
Подпишитесь на наш telegram канал
News.ru в соцсетях