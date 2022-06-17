Греф рассказал, когда он ожидает роста российской экономики Глава Сбербанка Греф: рост российской экономики ожидается в 2024 году

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Герман Греф

Рост российской экономики возобновится в 2024 году, считает глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС. В этом же году в России, по его мнению, произойдет серьезный экономический спад, в следующем тоже, но меньше. Греф считает, что качество и темпы роста экономики будут зависеть от эффективности экономической политики.

Наш прогноз — что в этом году будет существенный спад. В следующем году тоже будет спад, но меньше, чем в этом году. Это цена адаптации экономики к новым условиям. С 2024 года, скорее всего, начнется экономический рост, его качество и скорость будут зависеть от того, насколько будет эффективна экономическая политика, — сказал глава Сбербанка.

Ранее Греф заявил, что без принятия каких-либо мер срок возврата к уровню экономики по состоянию на 2021 год может занять 10 лет. По его словам, ситуация в российской экономике оценивается как «парадоксальная», но в общем «не столь драматичная».