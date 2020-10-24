Греф рассказал, когда экономика России полностью восстановится

https://static.news.ru/photo/33c0221a-16c2-11eb-aed3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономика России сможет полностью восстановиться только в 2022 году, в 2021 году коронавирус всё ещё будет о себе напоминать, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Полное восстановление экономики — 2022 год, 2021 год нам нужно будет ещё учиться жить с коронавирусом, — отметил Греф в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что полностью вернуться к жизни до пандемии вряд ли получится.

Ранее NEWS.ru писал, что Греф считает, что дальнейшее снижение ставки по государственной программе льготной ипотеки не нужно отечественной экономике. Он добавил, что считает рациональным продление срока действия программы до июля 2021 года.