Греф призвал продлить льготную ипотеку

https://static.news.ru/photo/9bc8bdb6-c48e-11eb-80b0-96000091f725_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Сбера» Герман Греф заявил, что программу льготной ипотеки стоит продлить как минимум до конца текущего года. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он отметил, что стоит скорректировать механизм. Например, он предложил несколько снизить сумму и поспособствовать тому, чтобы в программу попадали, в первую очередь, молодые семьи и семьи с детьми, а также регионы с плохо развитым рынком жилья.

Но я думаю, что программа зарекомендовала себя очень хорошо. До конца года точно рационально её поддержать, — подчеркнул Греф.

Он отметил, что программа произвела положительный эффект на рынок жилья.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2022 года, но уже на новых условиях. Речь идёт о повышении ставки до 7% и понижении суммы кредита. По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, Минстрой прислушивается к просьбам россиян о продлении льготной ипотеки. Ведомство рассматривает различные решения, уже было проработано более 10 сценариев.