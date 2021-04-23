Греф призвал «подстегнуть рынок» компенсациями за утечку личных данных

https://static.news.ru/photo/addaf91c-a448-11eb-b5bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Сбера» Герман Греф поддержал введение компенсаций гражданам за утрату их личных данных. По его мнению, такая мера «подстегнёт рынок».

Он считает, что ответственность простимулирует компании взглянуть на вопросы цифровой безопасности иначе.

Одно дело — такие данные, как фамилия, имя и отчество, которые не являюся секретом, и совсем другое — если речь идёт о какой-то чувствительной информации, — произнёс Греф в ходе дискуссионного клуба ВШЭ и «Сбера».

Глава финансовой группы также добавил, что компенсации смогут морально и материально поддержать ставших жертвами утечек граждан.

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Ранее «Сбер» опубликовал выступление своего главы в рамках собрания акционеров. В ролике он подводит итоги прошедшего года, говорит об успехах и неудачах. При этом позади него постоянно сменяется фон, а сам Греф «ходит по воде».