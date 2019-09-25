Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира стоят на пороге первой революции государственного управления. Он отметил, что развитие технологий подрывает старые модели, которые нуждаются в переменах.
Греф подчеркнул необходимость перехода в «цифру». После него можно будет ломать ту модель управления, которая не менялась, несмотря на промышленные революции.
Финансист уточнил, что в современном мире необходимы такие качества, как управленческая гибкость и умение распределять полномочия. В связи с этим, по словам Грефа, первыми умрут пирамидальные структуры, передаёт
Как ранее писал News.ru, Греф признался, что уже много лет пытается перейти на шестидневную рабочую неделю, но мечтает о четырёхдневной. Как воплотить свою мечту в жизнь, он пока не знает.