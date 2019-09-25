https://static.news.ru/photo/5e673552-df7e-11e9-b57b-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира стоят на пороге первой революции государственного управления. Он отметил, что развитие технологий подрывает старые модели, которые нуждаются в переменах.

Греф подчеркнул необходимость перехода в «цифру». После него можно будет ломать ту модель управления, которая не менялась, несмотря на промышленные революции.

Финансист уточнил, что в современном мире необходимы такие качества, как управленческая гибкость и умение распределять полномочия. В связи с этим, по словам Грефа, первыми умрут пирамидальные структуры, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Греф признался, что уже много лет пытается перейти на шестидневную рабочую неделю, но мечтает о четырёхдневной. Как воплотить свою мечту в жизнь, он пока не знает.