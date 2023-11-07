Греф предсказал будущее рубля: что будет с российской валютой в 2024 году Герман Греф заявил, что фундаментальный курс составляет 85–90 рублей за доллар

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Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление российской валюты в ближайшее время и оценил фундаментальный курс в 85–90 рублей за доллар. Что будет дальше, по мнению экспертов, какой курс сейчас?

Какой курс рубля сохранится до конца года

По мнению главы Сбербанка, до конца года прогнозируется стабильная ситуация с тенденцией к небольшому укреплению.

«Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85–90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну, 90 плюс-минус. У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то», — сказал он.

Комментируя влияние президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, Греф отметил, что предложений на рынке стало больше.

«Вы видите, что рубль стабилизировался. Я не считаю, что это искусственная ситуация. Скорее искусственной ситуация была обратная, когда фактически был создан альтернативный валютный рынок OTC, выводился за рубеж и фактически за рубежом происходила конвертация рубля в доллары. Я думаю, что есть потенциал к тому, чтобы эти обороты вернуть на российскую площадку», — сказал глава Сбербанка.

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Какой курс доллара сейчас, ждать ли укрепления рубля

Банк России установил на 8 ноября официальный курс доллара на уровне 92,4151 рубля, что на 62 копейки ниже предыдущего показателя. Курс евро понижен на 22 копейки, до 98,7863 рубля.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко в комментарии РИАМО заявил, что на данный момент существует ряд факторов, которые будут оказывать поддержку рублю, но сильного укрепления российской валюты ждать не стоит.

По его словам, на курсе рубля благоприятно сказывается повышение ключевой ставки ЦБ РФ с 13% до 15%. Российская валюта также стабилизировалась благодаря повышению цен на нефть и от требований об обязательной продаже крупнейшими компаниями части экспортной выручки.

«При этом отметим, что слишком сильного укрепления российской валюты не стоит ждать. На данный момент для этого нет предпосылок, и подобное не отвечает интересам бюджетной политики», — подчеркнул эксперт.

По мнению Тимошенко, доллар на этой неделе будет стоить 91,5–93,5 рубля, а евро — 97,5–99,5 рубля.

Что будет с рублем в 2024 году

Курс доллара может превысить отметку в 100 рублей в 2024 году, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на проведенный опрос аналитиков и экономистов.

Эксперты считают, что сейчас настал пик укрепления российской валюты, а в следующем году начнется прогнозируемый спад.

«Средний прогноз 12 аналитиков и экономистов, опрошенных в начале ноября, предполагает, что курс рубля через год будет торговаться на уровне 103 рубля за доллар», — говорится в публикации.

Также аналитики предположили, что только в следующем году ЦБ понизит ключевую ставку до 12%.

«В этом году ключевая ставка ЦБ останется на текущем уровне 15% годовых, а в следующем году она снизится всего лишь до 12%. В предыдущем опросе эксперты прогнозировали снижение ключевой ставки Банка России до 10% в 2024 году», — сказано в материале Reuters.

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