Греф предрек рост зависимости России от Китая в условиях санкций

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Герман Греф

Влияние доллара на российскую экономику никогда не будет прежним, на фоне чего возрастет значение рубля и ряда других валют, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме. По его словам, которые приводит ТАСС, это означает рост зависимости России от крупнейших торговых партнеров, в первую очередь Китая, которую можно рассматривать и как развитие сотрудничества.

Будет расти зависимость России от крупнейших торговых партнеров, в первую очередь Китая. <...> Будет расти значение собственной валюты, <...> произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, доллара и евро, — сказал он.

Греф также добавил, что Сбербанк улучшил прогноз по спаду российской экономики в 2022 году с 7% до 4,5%. По его словам, эти данные выглядят значительно более оптимистично, чем прогнозы, которые складывались в начале кризисной ситуации.

Ранее начальник отдела глобальных исследований банка «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что заменой доллару может стать международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС, которая находится в стадии проработки. Основной тенденцией валютного рынка РФ в новых условиях будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля. Новая валюта, как считает экономист, могла бы помочь избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС.