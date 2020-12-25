Греф предложил больше не продлевать программу субсидирования ипотеки

https://static.news.ru/photo/91cbc294-469f-11eb-8c9b-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Сбера Герман Греф предложил правительству отказаться от субсидирования ипотеки в России после 1 июля 2021 года при постепенной стабилизации экономики.

Он отметил, что программа льготной ипотеки для граждан при поддержке государства была одним из самых удачных шагов, но при стабилизации экономики необходимости в ней не будет.

Я думаю, что нужно выходить из программы субсидирования ипотеки. <...> Если бы такого шага не сделали, то большая часть экономики находилась бы в кризисе. Из неё надо выходить, безусловно. Когда выходить — вопрос открытый. Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать, — приводит ТАСС слова Грефа.

Эта программа не была слишком дорогой для правительства. При этом, по его словам, Сбер подготовил предложения, как можно смягчить последствия выхода из программы субсидирования ипотеки для рынка. Соответствующие предложения будут переданы для ознакомления руководителям Минфина и ЦБ, ожидается, что ведомства рассмотрят их ещё до Нового года.

Рынок должен прийти в нормальное своё, равновесное состояние, — подытожил Греф.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что правительство намерено продолжить работу над тем, чтобы ставки по ипотечным кредитам в России продолжали снижаться. По его словам, средняя ставка за прошедшие 12 месяцев по ипотечным кредитам не превысит 8%. Власти намерены приложить все усилия, чтобы и дальше сокращать среднюю ставку по жилищным кредитам до 6%.