Рост объёма выдачи ипотечных кредитов и снижение ставок по ним прогнозирует в 2020 году глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, объём выдачи по таким займам вырастет на 7–9%. Также в интервью телеканалу «Россия 24» Греф
При этом к концу 2019-го расстановка сил на вторичном рынке недвижимости Москвы изменилась. Условия сделок всё чаще диктуют потенциальные покупатели, а владельцы квартир вынуждены их принимать. Спрос на «вторичку» снизился из-за падения платёжеспособности населения, писал NEWS.ru.
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