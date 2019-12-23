https://static.news.ru/photo/9f38ed44-255d-11ea-9037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост объёма выдачи ипотечных кредитов и снижение ставок по ним прогнозирует в 2020 году глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, объём выдачи по таким займам вырастет на 7–9%. Также в интервью телеканалу «Россия 24» Греф отметил , что ставки по ипотеке сохранят тренд на снижение в новом году.

При этом к концу 2019-го расстановка сил на вторичном рынке недвижимости Москвы изменилась. Условия сделок всё чаще диктуют потенциальные покупатели, а владельцы квартир вынуждены их принимать. Спрос на «вторичку» снизился из-за падения платёжеспособности населения, писал NEWS.ru.