Греф озвучил неприятные последствия отмены комиссий по ипотекам Греф предупредил о резком падении объема выдачи ипотеки после отмены комиссий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от комиссий для застройщиков может спровоцировать резкое сокращение ипотечного кредитования, заявил глава Сбербанка Герман Греф в комментарии журналисту Павлу Зарубину. По его словам, комиссии служили механизмом поддержания высокого уровня подобного кредитования.

Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки. Просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточная, — объяснил глава банка.

Греф и глава ВТБ Андрей Костин ранее объявили о намерении отменить дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов. Последний подчеркнул, что решение ввести их было вынужденным.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки в стране. Глава государства указал на недопустимость взимания дополнительных комиссий банками. Российский лидер добавил, что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу семейной ипотеки.

Глава Татарстана Рустам Минниханов тем временем выразил мнение, что семейная ипотека должна распространяться на семьи с детьми до 14 лет. Кроме того, он предложил предоставлять льготную ипотеку и членам семей ветеранов специальной военной операции.