Греф охарактеризовал ипотеку одним неожиданным словом Греф: льготные ипотеки сравнимы со стимуляторами

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Герман Греф

Льготные ипотечные программы сравнимы со стимулированием организма у спортсменов, когда прием допинга позволяет бежать дальше, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России, сообщает РБК. По его мнению, если в течение двух лет принимать такие препараты, то выйти помогут только специалисты.

Он также считает верным решение о льготной ипотеки, которое было принято в 2020 году, в разгар пандемии. Однако отметил, что с выходом из этого программы «затянули». Среди последствий – «колоссальный перекос на рынке», падение доступности жилья примерно на 10% для граждан, рост доходов у девелоперов и падение маржи у банков. Кроме того, по словам Грефа, произошло «историческое» расхождение рынков первичного и вторичного жилья.

Но сейчас мы, я думаю, пару лет поболеем на рынке ипотеки, с тем, чтобы привести рынок в нормальное, равновесное состояние. Болеть будем все вместе: будет нарушаться доступность жилья дальше, девелоперам будет тяжело, банкам будет непросто. Но в равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо, — заключил Греф.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина рассказала, что единственной возможность взять ипотеку без первоначального взноса является наличие недвижимости. Залогом по ипотечному кредиту может стать квартира или дом как самого заемщика, так и его родственников. Однако максимальная сумма кредита не должна превышать 100 млн рублей и не превышать 80% стоимости уже имеющихся квартиры.