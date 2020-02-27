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Кроссовер Skoda Kodiaq возглавил рейтинг самых популярных за рубежом автомобилей российской сборки. В 2019 году за пределы ЕАЭС было поставлено 10 тысяч этих машин.

Второе и третье места в списке заняли LADA 4X4 и LADA Vesta. Объёмы их поставок составили 8 тысяч и 5,9 тысячи единиц соответственно. Наряду с ними в рейтинг, составленный «Автостатом»,...