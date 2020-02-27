Внедрение искусственного интеллекта в работу Сбербанка позволило бизнесу заработать 42 млрд рублей, считает глава регулятора Герман Греф. По его словам, ИИ является «важным драйвером» развития экономики.
Чистая прибыль финансовой организации за 2019-й составила 845 млрд рублей,
В начале ноября 2019-го Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций сообщили о формировании альянса в области ИИ — AI-Russia Alliance. Организации собираются объединить усилия по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие информационных технологий.
Кроме того, альянс начнёт изучение реализации Национальной стратегии искусственного интеллекта и дорожной карты развития высокотехнологичной области «искусственный интеллект», утверждённой правительством РФ, со стороны отраслевого бизнес-сообщества.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна выбиться в мировые лидеры в области искусственного интеллекта. От этого зависит будущее некоторых отраслей. Например — оборонного комплекса, писал NEWS.ru.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин добавил, что развитие искусственного интеллекта в ближайшей перспективе не приведёт к сокращению рабочих мест в стране. Чиновник считает, что в ближайшие пять лет опасаться роста безработицы не нужно.
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