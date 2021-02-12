Греф оценил потери ВВП России по итогам 2020 года в 3,4%

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская экономика по итогам 2020 года потеряет около 3,4% ВВП, заявил журналистам глава «Сбера» Герман Греф. По его словам, финансовые организации вынуждены заняться формированием большого количества резервов из-за заёмщиков, которые в 2021-м потребуют поддержки или реструктуризации.

Топ-менеджер отметил, что в реструктуризации нуждаются кредиты не 11 отраслей, как в 2020 году, а около шести.

Для этих отраслей необходима будет и государственная поддержка, и помощь банков по реструктуризации кредитов этим предприятиям. <...> Мы видим, что по результатам прошлого года падение ВВП, по нашим оценкам, составит примерно 3,4%, что очень неплохо в сравнении с другими странами, — рассказал Греф в эфире телеканала «Россия 1».

Он также поведал о наиболее эффективных мерах поддержки, которые были предложены россиянам в пандемию коронавируса. По его словам, самыми действенными оказались льготная ипотека под 6,5%, кредиты на поддержку занятости под 2% и прямая помощь семьям с детьми. Руководитель обратил внимание, что помогли также строительному сектору, который в 2020 году увеличил прибыль в сравнении с предыдущим годом.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф предложил правительству отказаться от субсидирования ипотеки в России после 1 июля 2021 года при постепенной стабилизации экономики. Он отметил, что программа льготной ипотеки для граждан при поддержке государства была одним из самых удачных шагов, но при стабилизации экономики необходимости в ней не будет, писал NEWS.ru.