Греф оценил эффект от введения «мембран» на валютном рынке Греф предупредил об ущербе для экономики от «мембран» на валютном рынке

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Герман Греф

Введение «мембран» между внутренним и внешним рынками рублей станет для России шагом назад и нанесет ущерб экономике страны, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах форума «Эко Алтай. Нить природы». По его словам, которые приводит РИА Новости, использование «мембран» уже практиковалось в Советском Союзе. Греф подчеркнул, что он выступает против данной инициативы.

Я не поддерживаю, считаю, что это шаг назад. Это было уже в Советском Союзе, это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости — это огромный ущерб для экономики, — заявил глава Сбербанка.

Министр экономического развития России Максим Решетников ранее заявил, что для спасения рубля от излишней волатильности необходимо использовать нестандартные методы. Одним из таких методов может стать введение «мембраны» по примеру Китая. Возвращение обязательной продажи валютной выручки же не поможет решить проблему с отечественной валютой. Вместе с тем Решетников подчеркнул, что использование «мембран» — это исключительно позиция министерства. Все идеи и предложения, касающиеся волатильности рубля, будут обсуждаться с экспертами Центробанка РФ.

Как сообщалось ранее, Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов. Теперь она составляет 13% годовых. Решение принято на фоне высокого инфляционного давления, а также реализации существенных проинфляционных рисков.