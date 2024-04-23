Греф не согласился с идеей Вексельберга по центру для зарубежных расчетов Греф: необходимости в едином центре для зарубежных расчетов нет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Герман Греф

Необходимости в создании единого центра для зарубежных платежей, несмотря на трудности с проведением транзакций в турецких и китайских банках, нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, которые приводит РБК, решения так или иначе будут найдены.

Мы все столкнулись с одними и теми же проблемами, ограничениями, и, конечно же, мы это чувствуем. Но решаем эти вопросы в постоянном режиме, и думаю, что решения так или иначе будут все найдены. Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но не считаю, что она нужна, — сказал он.

Создать такой центр на государственном уровне в феврале предложил миллиардер Виктор Вексельберг. По его словам, он позволил бы бизнесу работать на внешних рынках.

Ранее сообщалось, что четыре крупных китайских банка перестали принимать платежи, поступающие из России. Речь о ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. По данным СМИ, причиной отказа стала угроза вторичных санкций США.

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что обойти ограничения китайских банков в отношении россиян можно, воспользовавшись промежуточным иностранным финансовым учреждением. По его словам, проблема затронула те учреждения, которые «завязли в связях» с американскими.