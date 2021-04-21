Греф не нашёл повода для «радикального» повышения ключевой ставки

https://static.news.ru/photo/5d48b588-a331-11eb-a4c2-96000091f725_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поводов для дальнейшего повышения ключевой ставки нет, заявил РБК президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф. В марте Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 4,5%, ужесточив денежно-кредитную политику впервые с 2018 года.

ЦБ поднял ставку на 0,25 процентного пункта, это их выбор. Сказать, что это необоснованно, было бы абсолютно несправедливо. Основания для этого есть. Нужно ли сейчас радикально повышать ставку дальше? Я считаю, что пока нет, — считает Греф.

На фоне пандемии коронавируса ЦБ ставку не повышал, продолжая курс на смягчение кредитных условий, в общей сложности за прошлый год она снизилась с 6,25 до 4,25%. Но теперь регулятор взял курс на возвращение к нейтральному диапазону ставки на уровне 5–6%. Греф считает, что с точки зрения восстановления экономики повышение ставки несёт негативный эффект, но это действенный инструмент для борьбы с инфляцией.

Ранее банк Morgan Stanley спрогнозировал резкий рост ставки ЦБ на 0,5 процентного пункта, до 5%. Причинами такого решения станут очередные антироссийские санкции. Новые санкции США предусматривают запрет американским кредитным организациям приобретать российские гособлигации при их первичном размещении, при этом возможность покупки госдолга на вторичном рынке сохраняется.

Герман Греф же считает, что новые американские санкции на госдолг России не приведут к серьёзным последствиям для экономики и программа заимствований будет выполнена.