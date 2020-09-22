Греф не исключил дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

https://static.news.ru/photo/280ca1c4-fcb8-11ea-a9bf-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России в обозримом будущем может ещё понизить ключевую ставку. Такое предположение сделал глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, для этого наблюдается «небольшой потенциал».

Если такое действительно произойдёт, тогда «туда же немножко двинутся и ставки по депозитам, сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24». Тем не менее, уточнил он, «вряд ли это будет ещё как-то радикально».

Как писал NEWS.ru, Банк России по итогам заседания совета директоров 18 сентября сохранил ключевую ставку на исторически минимальном уровне 4,25% годовых.

Тогда регулятор сообщил, что целесообразность дальнейшего снижения этого показателя будет обсуждаться на ближайших заседаниях в зависимости от развития ситуации в соответствии с базовым прогнозом.