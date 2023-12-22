Греф назвал возможные сроки снижения ключевой ставки Греф ожидает понижения ключевой ставки ЦБ после первого квартала 2024 года

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Герман Греф

Центральный банк России может начать снижать ключевую ставку после первого квартала 2024 года, высказался глава Сбера Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24». По его мнению, на конец следующего года ставка будет выше 10%.

Ставку ЦБ на конец следующего года планируем все же выше 10%. На наш взгляд, она после первого квартала должна начать снижаться. Сейчас ставка, конечно, запретительная, — считает Греф.

Он добавил, что нынешняя ключевая ставка резко сократила как корпоративное, так и потребительское кредитование. Греф подчеркнул, что ипотека «пока живет» за счет госдотаций, однако в 2024 году темпы роста кредитного портфеля будут значительно ниже.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 15% до 16%. Совет директоров ЦБ принял такое решение в связи с инфляционным давлением. В соответствии с прогнозом Центробанка, по итогам года годовая инфляция расположится на уровне верхней границы прогнозного диапазона 7–7,5%.

Экономист Дмитрий Потапенко ранее заявил, что повышение ключевой ставки бьет по всей российской экономике в целом. По оценке эксперта, россияне могут заметить последствия такой денежно-кредитной политики Центробанка уже через два — три года.