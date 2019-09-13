https://static.news.ru/photo/9cd33370-d5f8-11e9-b73e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Сбербанка Герман Греф назвал проблемы, которые считает главными в жизни людей.

Две ключевые проблемы в жизни — это нехватка денег и их избыток, — рассуждает он.

По его мнению, эти две проблемы олицетворяют одну большую — в России нет модели экономического роста.

Председатель комитета Госдумы по бюджету Антон Макаров, комментируя заявление Грефа, отметил, что все, кто услышал эти слова от главы Сбербанка, вздрогнули.

Как писал News.ru, ранее Греф заявил, что школьные экзамены снижают ответственность людей и не готовят к реальной жизни.