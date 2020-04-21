Греф: ФНБ несколько лет может подпитывать бюджет России

https://static.news.ru/photo/92d681b2-64d5-11ea-80f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в нынешних экономических условиях хватит на несколько лет, даже если бюджет РФ не будут сокращать, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, на финансовую ситуацию не повлияют рухнувшие цены на нефть. Об этом руководитель ведомства рассказал в интервью Сбербанк TV. Он добавил, что Кремль не может раздать деньги людям, как это делают в США. Топ-менеджер также посоветовал гражданам РФ хранить накопления в нескольких валютах: евро, долларе или швейцарском франке.

В ходе интервью Греф прокомментировал безопасность вкладов. По мнению главы Сбербанка, государство не может изъять деньги со счетов жителей РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что французская PSA Group ждёт падения авторынка в России на 20% по итогам 2020 года. Продажи машин из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) снизятся до 1,4 млн единиц.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи. В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, поправились 3873.