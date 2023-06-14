Греф допустил определение курса рубля ценами на нефть

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что дальнейшую динамику курса рубля во многом будут определять цены на нефть и состояние мировой экономики. Еще одним показателем в интервью РБК он назвал восстановление импорта.

Что будет в мировой экономике, на каком уровне стабилизируются цены на нефть — это во многом будет определять динамику курса рубля. Мы видим, что цена на нефть потеряла порядка 35% за последний год, что, собственно говоря, сказалось на динамике рубля. Конечно, еще один показатель — это восстановление импорта, — подчеркнул Греф.

Он отметил, что в 2022 году шоковое сокращение импорта и ценовой шок на рынке способствовали увеличению экспортного потока и профициту платежного баланса. Сейчас происходит «новая нормализация условий торговли». Греф считает сложным предсказывать, на каком уровне стабилизируется цена основных экспортных товаров России.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает вариант выхода из зерновой сделки, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, зерновой коридор используется Киевом для нападений с помощью беспилотников. Президент подчеркнул, что в случае выхода из сделки России будет готова бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины.