Греф допустил дальнейшее снижение ставок по ипотеке

https://static.news.ru/photo/dc328474-fcb9-11ea-8252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ипотечные ставки в России в обозримом будущем могут продолжить тенденцию к снижению. Такое предположение сделал глава Сбербанка Герман Греф.

Это произойдёт в случае, если Банк России примет решение об очередном снижении ключевой ставки, уточнил он.

Разрыв ставок не столь драматичен уже, и если дальше будут снижаться ставки Центрального банка, всётаки ставки на ипотеку будут дальше немного снижаться ещё, — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, сейчас наблюдается рост спроса на ипотеку. В немалой степени это обусловлено повышенным интересом к кредитам с субсидируемой процентной ставкой 6,5% годовых . Как отметил банкир, люди знают, что программа скоро завершится, поэтому пытаются успеть купить жильё на льготных условиях. Вместе с тем, это приводит к перегреву на рынке и росту цен.

В этой связи, добавил Греф, банковское сообщество «несколько волнует, что произойдет в ноябре, когда субсидируемая ипотека будет отменена». Он подчеркнул, что программа льготной ипотеки в её нынешнем виде «долго продолжаться не может». Он допустил, что она может быть «на какой-то небольшой промежуток времени продлена», но почти наверняка скоро закончится.

В 2020 году, рассказал он, Сбербанк выдал ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5% на сумму более 230 млрд рублей, «средний чек» кредита составил примерно 2,5 млн.

Что касается перспектив снижения ключевой ставки, то, как писал NEWS.ru, Греф также не исключил такую вероятность.