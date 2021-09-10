Греция поставит рекордные объёмы вина в Россию

Экспорт вина из Греции в Россию продолжает расти и в 2021 году он будет рекордным. Член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой компании Cavino Георгий Канакис заверил, что его компания экспортирует в Россию максимальный объём вин за всю историю поставок. Об этом сообщило РИА Новости.

Канакис заметил, что в России снова меняется законодательство в вопросе индикации на этикетках, но у Cavino проблем нет и поставки растут.

В этом году мы выйдем на рекорд поставок вина в Россию. Продажи в России у нашего предприятия будут рекордными за всю историю поставок греческого вина. Такого объёма, как мы поставим в этом году, не поставляла в целом вся Греция в Российскую Федерацию, — сообщил Канакис.

Он добавил, что ожидает нормальный урожай винограда, несмотря на засуху и пожары. От последних виноградники пострадали, но не серьёзно. Перспективы сбора станут понятны в течение месяца.

При этом вопрос об индексации цен поднимут в октябре. Канакис уточнил, что рост стоимости электроэнергии может сказаться на производстве, но компания повышает цены только в крайних случаях.

Ранее сообщалось, что зарубежные винодельческие компании увеличили поставки в Россию примерно на 25% с начала года.