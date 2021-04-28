Гречка снова в цене: покупателей ждут очередные проблемы

Россиян предупредили о росте стоимости круп. В частности, ретейлерам предложили повысить закупочные цены на гречку на 7,5–15%. На рынке говорят, что заводам не хватает гречихи. Однако речь идёт, скорее, не об искусственном дефиците, а о снижении качества самой продовольственной культуры, считают эксперты. По мнению аналитиков, цены ещё несколько поднимутся, но кардинального роста не будет, да и с полок магазинов данный продукт не исчезнет. Тем более в Минсельхозе обещают контролировать ситуацию.

О том, что ретейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы, «Ведомостям» рассказали представители нескольких торговых сетей и поставщиков.

Уровень цен на некоторые крупы уже и так высокий после ажиотажного спроса весной прошлого года. Согласно данным Росстата, гречка в рознице за год подорожала на 36%, до 94,3 рубля за килограмм. Но это не предел.

В феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля, сообщил представитель сети магазинов «Верный». В свою очередь коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов подтвердил, что закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту».

Предложения о повышении цены на гречку (на 10–15%), а также на пшено и овсяные хлопья (на 3–5%) поступали и в крупнейший ретейлер в Восточной Сибири «Командор», о чём рассказал руководитель коммуникационного центра компании Дмитрий Болотов.

Угрозу увеличения цен, по мнению экспертов, несут несколько факторов. Определённый дисбаланс на рынок вносят растущие поставки за границу. С начала сезона (с сентября 2020 года) вывезено около 220 тысяч тонн гречихи и гречки (примерно четверть от всего их производства) — больше, чем за весь прошлый сезон. Высокий спрос на эту продукцию сейчас в Китае, Японии и странах бывшего СССР, что стало одной из причин роста. Сейчас один килограмм крупы в опте стоит 70 рублей (+36% к сентябрю 2020 года), что превышает даже пиковые цены во время ажиотажа весной прошлого года.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Руспродсоюзе (в него входят крупные производители крупы) отмечают, что заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли её мало на рынке или аграрии просто не продают её переработчикам.

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов не верит, что аграрии придерживают запасы гречихи.

Создание искусственного дефицита маловероятно. Цены на гречиху и гречку сегодня достаточно высокие и продолжают расти. Какой смыл продолжать хранить зерно? Скорее, в текущем сезоне качество самой гречихи оказалось ниже, чем в предыдущие годы. А ведь именно от качества гречихи, поступающей в переработку, зависит общий выход крупы и, соответственно, объёмы производства гречки. Алексей Плугов гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр»

По словам эксперта, несмотря на рост сбора гречихи в 2020 году на 13,6% (к 2019 году), производство гречки сократилось: в I квартале 2021 года — на 10% (к I кварталу 2020 года), за 7 месяцев (с сентября 2020 по март 2021 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее) — на 5,2%.

В целом цены на гречку уверенно растут как минимум с конца 2019 года. До этого они лишь восстанавливались после обвала в 2017 году на фоне расширения посевных площадей и увеличения сборов гречихи. Алексей Плугов связывает этот рост с целым рядом факторов, в числе которых и укрепление цен на зерно в целом (соответственно, выросли цены на большинство других видов круп), и девальвация рубля, которая привела к общему росту инфляционных процессов в стране, и непосредственно сокращение производства гречневой крупы.

Дело в том, что цены выросли на многие продовольственные товары. Точнее, рост цен отмечается практически на все основные виды продовольствия, — указывает эксперт.

Аналитики «АБ-Центра» проанализировали динамику цен на 121 наименование продовольственных товаров. По их данным, за год (с марта 2020 года по март 2021 года) цены выросли на 115 продуктов и лишь на шесть товаров из этого списка цена снизилась. Гречневая крупа находится на четвёртом месте по росту цен (+34,8%) после картофеля (+58,9%), моркови (+47,6%) и сахара (+44,7%).

Цены на гречку могут ещё несколько вырасти в пределах 5–10%, однако дефицита крупы не будет, прогнозирует Плугов. Больше того, через некоторое время стоимость данного продукта даже может снизиться. В условиях значительного подорожания продовольствия в период посевной кампании высока вероятность расширения размеров площадей и объёмов сборов сельскохозяйственной продукции (при благоприятных природно-климатических условиях). Это в свою очередь приведёт к падению цен, рассуждает аналитик.

Александр Кряжев/РИА Новости

Тем временем возможным ростом цен обеспокоился Минпромторг. Ведомство попросило торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости социально значимых продуктов.

В Минсельхозе NEWS.ru сообщили, что в прошлом году в России был получен рекордный урожай риса (1,14 млн тонн, +3,9% к 2019 году), второй в новейшей истории страны урожай пшеницы (85,9 млн тонн, +15,3% к уровню 2019 году). Валовый сбор гречихи достиг 893 тысяч тонн (+13,6% к уровню 2019 года), а урожай зернобобовых вырос к показателю 2019 года на 3,1%, до 3,44 млн тонн.

Текущие объёмы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп, — подчеркнули в ведомстве.

В Минсельхозе рассчитывают сбалансировать предложение за счёт увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Помимо этого ведомство разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку. Какие именно — в Минсельхозе пока не уточняют.