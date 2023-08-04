Гречка может опять рекордно подорожать к концу зимы Эксперт Плугов: цены на гречку к концу зимы могут вырасти в 1,5 раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на гречку к концу 2023 года могут вырасти в 1,5 раза, сообщил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Причины повышения: ослабление курса рубля из-за санкций и сезонность, из-за которой при большом урожае и перекупленности гречки цены сначала падают, а потом, при небольшом урожае, растут. Кроме того, гречка сильно подешевела за последний год — на 37,4%.

Гречка вообще очень волатильна (подвержена сильным ценовым колебаниям. — NEWS.ru.). Пока идут низкие объемы производства, формируется нехватка продукта, и цены растут. Потом ее начинают производить в слишком больших объемах, на рынке появляется избыток гречки, и цены на нее падают ниже плинтуса. И так почти каждый год. Поэтому к сентябрю она может подорожать в магазинах на 3–5%. То есть несильно, потому что будет еще много запасов зерна. Но вот к концу зимы по сравнению с текущими ценами гречка может подорожать в 1,5 раза, — говорит Плугов.

Прогноз роста цен на рис эксперт дать пока не готов. По его словам, ситуация неоднозначна, ведь для борьбы с дефицитом и подорожанием правительство РФ недавно ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Исключения сделаны только для Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Абхазии и Южной Осетии. Таким образом планируется сначала обеспечить зерном внутренний рынок, а а потом уже планировать продажи за границу, подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru выпустил подробный материал об изменении цен на гречку, рис, овсянку и другие крупы, а также макаронные изделия, муку и бобовые. В частности стало известно о том, как упали цены на самые популярные гарниры за год и как они в итоге могут вырасти в ближайший месяц.