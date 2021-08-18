Граждан предупредили о риске переплаты за ЖКХ

К увеличению расходов на оплату услуг ЖКХ в среднем на 1,5 тысячи рублей в месяц может привести отсутствие в квартире индивидуальных счётчиков. Об этом агентству «РИА Недвижимость» рассказал директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс.

По словам Шепса, при отсутствии индивидуальных приборов учёта оплата за жилищно-коммунальные ресурсы происходит по нормативам, утверждённым муниципальными и региональными властями. В результате сумма платежа за электроэнергию или воду будет зависеть от количества прописанных квартире жильцов, также при этом может применяться повышающий коэффициент 1,5. Таким образом, стоимость услуг возрастёт в 1,5 раза.

При этом средняя стоимость индивидуальных счётчиков на сегодня составляет 1,2–1,5 тысячи рублей, отмечает эксперт. Примерно столько же стоит их установка.

Суммарные затраты на покупку и монтаж приборов учёта электрической энергии и воды составят около 6 тысяч рублей. Срок их окупаемости будет равен четырем-пяти месяцам, — подсчитал Роман Шепс.

В свою очередь эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук отметил, что оплата по приборам учёта ниже на 15–20%, чем по нормативу. Однако существуют и обратные примеры. Это происходит при слишком жарком лете или холодной зиме, когда фиксируется увеличение потребления электроэнергии или воды.

Ранее эксперт рассказал, в каких случаях за услуги ЖКХ платит государство.